Nõudlus CoffeeCupi erilise kohvi ja premium-kohvilahenduste järgi kasvab

Eesti parim kohviettevõte

„Kohviteenuste valdkonnas on tihe konkurents. Meie eeliseks on asjatundlikkus, värskelt röstitud ja suur valik kohvisid, professionaalne teenindus, kiired tarned ning hooldatud ja toimivad masinad. Täidame alati oma lubadusi ja saame rõõmuga tõdeda, et kliendid hindavad ja tunnustavad meie pingutusi,“ jagab Roosmets. „Oleme loonud Eesti parima kohviettevõtte ning tunneme protsessi igat nüanssi oa päritolust kuni mõnusa kohvijoogini tassis. Jagame hea meelega oma tegutsemisrõõmu ja kohvinaudingut. Igal aastal tähistame 31. jaanuaril CoffeeCupi sünnipäeva, mille puhul teeme hoopis ise kingitusi: koos klientidega anname oma panuse ja saadame kohvirõõmu sinna, kuhu see muidu ei jõuaks – vähekindlustatud perede või asutuste toetuseks.“.