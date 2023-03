Tanklad langetasid kütuste hindu

Kütusketid Terminal Oil Grupp, Olerex, Neste ja Circle K teatasid kütusehinna alandamisest: mootoribensiini 95 uus liitrihind tänasest on 1,689 ja diislikütuse oma 1,589 eurot. Terminal Oil teatas ka bensiini 98 hinna langetusest, nüüd on selle liitrihind 1,729 eurot.

Panganduses toimunu mängis rolli

„Suurimaks mõjuriks on sel nädalal olnud USA ja Euroopa pangandussektoris toimuv, millest lähtuvalt langes toornafta hind 82 USD/b tasemelt 74 USD/b tasemele,“ selgitas Sassi. Ta lisas, et diislikütuse hinna languse taga on ka kallima arktilise diislikütuse asendamine soodsama üleminekukütusega, mille külmataluvus on kevadele sobilikult vähemalt –20°C.