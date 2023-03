Isegi euroala halvimad pangad on enamiku oma halbadest laenudest likvideerinud. See on üks põhjus, miks Euroopa pangad on kriisidega toimetulekuks hoopis teistsuguses olukorras kui 2008. aastal. Kuid kiire intressimäärade tõus ja ebakindlus mõjutavad sellegipoolest pankade tööd, kirjutab Helsingin Sanomat analüüsis.