See on täiesti tavaline Hispaania perekonna stseen, kuna toiduhinnad on lihtsalt nii järsult tõusnud. Teisisõnu on kasvanud nädala keskmine toidukorv 16,6%. Viimati oli Hispaanias nii suur tõus 1994. aastal. „See olukord sunnib meid jätkuvalt otsima ja hindu võrdlema,“ ütles Juan väljaandele Euronews.