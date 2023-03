Kuidas Boltil läheb?

Ütleks, et üldiselt läheb hästi. Kõik meie ärivaldkonnad on kasvamas, vaikselt lisame ka uusi riike, aga see ei ole praegu isegi peamine prioriteet. Meil on viis teenust, Eestis ja Baltikumis on kõik viis olemas, aga tegelikult paljudes riikides on vaid üks või kaks, nii et täna oleme laiendamas teenuseid kõikidesse riikidesse. Samuti paneme rohkem rõhku kasutaja mugavusele ja turvalisusele ning see on praegu võib-olla isegi suurem prioriteet kui geograafiline laienemine.