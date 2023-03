Analüütik: kui kiirelt euribor langema hakkab?

„Keskpangad on öelnud otse välja, et enne inflatsiooni kontrolli alla saamist intresse ei langetata. Täna pole veel inflatsioonigi kontrolli alla saadud, mis tähendab, et püsivast langusest on väga vara rääkida. Küll aga saame vaadata minevikust, kui kiirelt euribor alla on tulnud,“ ütles Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.