Eestisse tuleb Baltikumi suurim spordipood. Kohalik juht avaldas, millist palka nad pakkuma hakkavad

„Juhuslikult on nii sattunud, et oleme ka Vilniuses ja Riias IKEAga kõrvuti, kuid koostööd meil siiski pole,“ muigas Kiss, kelle sõnul näevad nad Eesti turul suurt potentsiaali. „Eestlased on väga sportlik rahvas, meie pakume iga spordiala harrastajale laia valikut. Poe eripära on selles, et kõike tohib katsuda ning proovida. Lapsed saavad näiteks ratastega ringi sõita, suuremad petongi mängida,“ tutvustas ta. Kiss peab Decathloni eeliseks nende eksliiksvust: poest leiab varustust üle viiekümnele spordialale. Ta võrdles, et Decathlon on nagu spordisõprade Disneyland.