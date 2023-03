LHV arvutas kokku ettevõtte CO2 jalajälje. Suurim mõju on laenu- ja finantseerimistegevusel

„Heitkoguste hinnangud sõltuvad mudelites kasutatud sisendandmete kvaliteedist. Võimalikult täpsete tulemuste saamiseks püüame andmekvaliteeti edaspidi parandada, hankides täpsemat teavet otse klientidelt. Teame, et metoodika on puudulik, ja tunnistame, et sellel on arenguruumi, ent see on praegu selge lähtepunkt, mis võimaldab meil saada oma tegevusest parema ülevaate ning mille põhjal saame seada eesmärke, et vähendada oma äritegevusest tulenevat kliimamõju,“ kommenteeris Maasel.

Kuigi LHV on astunud oma CO 2 jalajälje vähendamiseks märkimisväärseid samme, on see siiski võimalik ainult teatud piirini. Juba teist aastat järjest kompenseerib LHV oma kontoritegevuse CO 2 jalajälge kohaliku innovaatilise ettevõtte eAgronomi pakutava lahendusega. eAgronomi kaudu ostab LHV süsinikukrediiti Eesti põllumajandusettevõtjatelt, kes rakendavad parimaid praktikaid, et suurendada süsinikdioksiidi sidumist õhust mulda. Eelmise aasta novembris sai LHV esimesed CO 2 arvestusühikud, mis tähendab, et oma kontoritegevuse tasandil on LHV Group saavutanud kliimaneutraalsuse.