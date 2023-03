Ettevõtja: kas Eestit peab ikka tabama renoveerimishullus?

Tänapäeva hoone sisekliimat juhtivad süsteemid on üles ehitatud vaid välitingimustele reageerimisele. Samas on igaühel meist täna teadmised sellest, milliseks kujuneb ilm homme ja nädala pärast. Me teame, millal meie majas ja isegi lähedal asuvas ostukeskuses kõige rohkem rahvast liigub ning millal see peamiselt tühjana seisab. Kujutage ette, kui suurt kokkuhoidu oleks võimalik saavutada, kui iga Eesti hoone tarbiks täpselt nii palju soojuseks või jahutuseks vajalikku energiat, kui hetkel on reaalselt vaja.