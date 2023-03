Esmaspäeval võib Soome rongiliiklus streikide tõttu peatuda

Soome raudtee ametiühing alustab streiki esmaspäeva südaööl. Reisijate jaoks tähendab see seda, et esmaspäeva öösel sõitvad rongid sõidavad oma lõppsihtkohta, kuid pärast südaööd uued rongid enam teekonda ei alusta.

Raudteeliidu otsusel kestab streik 31. märtsini. Kaubandusliit on esitanud esialgu kehtiva streigihoiatuse, mis tähendab, et rongiliiklus võib seiskuda veelgi pikemaks ajaks. Streigi ulatus hõlmab kõiki kaubavedusid, välja arvatud mõned kriitilised kaubad, näiteks kemikaalide vedu.

Soome raudteeliidu esimees Tero Palomäki ütles, et streigi ajal vähendatakse öisel ajal liiklust kontrollitult. ,,Rongid jäätakse jaamadesse seisma. Usun, et esmaspäeva hommikul ei sõida enamik rongidest,'' ütles Palomäki. Helsingi linnatranspordi esindaja sõnul tagastatakse reisijatele streigi ajal ostetud piletite raha. Samuti on võimalik pilet tasuta üle kanda streigijärgsesse aega.