Tähendusega töö Eesti õhuväravas

Mulle meeldib, et saan erinevatesse projektidesse panustada juba nende algfaasis. Saan kaasa mõelda ja kaasa rääkida ning tulevikus neid ideid reaalselt teostumas näha. Ma näen, kuidas minu abil on ja jääb meie lennujaam üheks Euroopa parimaks ning mismoodi ka iga väiksemgi detail on projekti õnnestumisel olulise kaaluga. Iga otsuse puhul vaatame tervikpilti ja lähtume reisijate vajadustest ning ootustest.

Koroonapandeemia alguses kandideerisin reisiterminali vahetusevanemaks, et olla terminali silmad-kõrvad ja hoolitseda selle eest, et kõik toimiks terminalis nii, nagu peab. Sel positsioonil töötasin kaks aastat ning praegusele, klienditoe osakonna juhi kohale jõudsin eelmise aasta septembris. Täna vastutan kolme meeskonna – erivajadustega reisijate teenindajate, klienditoe spetsialistide ja reisiterminali vahetusevanemate – igapäevase toetamise eest. Kindlasti toetab minu tänast tööd ka see, et olen neis kahes tiimis ise töötanud ning mõistan töö iseloomu, probleeme ja muresid. Koos meeskonnaga hoolitseme reisijate teekonna mugavuse eest ja töötame selle nimel, et meie lennujaam oleks jätkuvalt maailma parim ja koduseim.

Lennujaama meeskonnaga liitusin üle kuue aasta tagasi, mil asusin tööle erivajadustega reisijate teenindaja ametikohale. Selles rollis oli minu ülesanne pakkuda personaalset abi reisijatele, kes vajasid abi liikumisel reisiterminalis, näiteks ratastooliga reisijatele. See on vastutusrikas, aga ka väga palju positiivseid emotsioone pakkuv töö – just sinu abiga saavad kõik inimesed minna imelist maailma avastama! 2017. aastal avanes võimalus ettevõttes edasi liikuda ning ma liitusin VIP-teeninduse osakonnaga.

On ametikohti, kus tuleb ainult suhelda. On kontoripositsioone. On ka füüsilist tööd. Igaüks leiab siin endale sobiva ametikoha. Samas tasub meeles pidada, et lennunduses on ohutus prioriteet number üks, mis tähendab, et kõik siinsed töötajad peavad olema väga vastutustundlikud ning järgima erinevaid reegleid.

Minu soovitus – kui huvi on, tule! Siin on tõesti palju võimalusi!

Reisijateeninduse osakonna juht Olga Tamm

Milline on olnud sinu teekond Tallinna Lennujaamas?

Lennujaamas töötan juba 2010. aastast ning minu esimeseks ametikohaks oli reisijateenindaja. Reisijateenindaja peamised töökohustused on reisijate ja pagasi registreerimine ning dokumentide kontroll.

Kahe aasta pärast liikusin vahetusevanema ametikohale. Sellel positsioonil tuli hoolitseda, et kõik toimiks vahetuse kestel sujuvalt, mis tähendas piletiprobleemide lahendamist, laudade mehitamist, hilinemiste ja tühistamiste tõttu klientidega suhtlemist ja veel palju muudki.

2014. aastal alustasin tööd reisijate registreerimise teenindusjuhi asetäitja positsioonil ning 2018. aastal kandideerisin personalispetsialistiks, sest mul on erialane haridus personalijuhtimises. Personalispetsialisti ametist edutati mind personalipartneriks ja eelmise aasta detsembrist olen tagasi reisijateeninduse osakonnas, täites osakonnajuhi ülesandeid.

Mis sulle oma töö juures kõige rohkem meeldib?

Iga päev on tõeliselt erinev, pannes mind ja mu kolleege proovile. Nende väljakutsete ületamine on minu jaoks põnev.

Samas on meil teadmine, et meie tegevusest sõltub palju – meil on missiooniga töö –ning me ühendame Eestit maailmaga. See positiivne emotsioon, mida õnnelikud ja rahulolevad reisijad meisse süstivad, on hindamatu väärtusega ja just sellistel hetkedel mõistame, miks me seda tööd teeme.

Kes võiks kaaluda Tallinna lennujaama tööle kandideerimist?