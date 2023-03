Pöörased numbrid. Vennad Villigud tõid suure rahahunniku Lätist Eestisse

Eesti rikkaim inimene Markus Villig ning esikümnesse kuuluv Martin Villig on teinud mõlemad liigutusi, mis on toonud kodumaale suure hulga raha. See raha on küll täna Bolti osakute kujul, kuid markeerib, et lätlased jäid meie tehnoloogiasangarite mammonast siiski ilma.