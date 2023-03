Inbanki personalijuht: inimesed on muutustest väsinud

Tema prioriteet Inbankis on rahvusvahelistumise edendamine ja organisatsioonile omase tulemusjuhtimise juurutamine. „Esmane ülesanne on kindlasti diagnostika, lihtsalt muutmise pärast muutuseid ette võtta pole kasulik ei ärile ega inimestele. Inbanki kasvueesmärke arvesse võttes saab minu ülesandeks pikema plaani ja visiooni loomine, et personalijuhtimisele strateegiliselt ja targalt läheneda,“ sõnas Inbanki personalijuht. Ta nentis, et loodavad lahendused peavad olema sellised, mis oleksid skaleeritavad ka teistes riikides, arvestades Inbanki uutele turgudele sisenemise plaane.

Ootused juhtimiskvaliteedile on muutunud

„Viimased aastad on personalijuhtimises olnud murrangulised - inimesed on kriiside keerises pidanud nii Eestis kui ka mujal toime tulema väga paljude muutustega ja seda nii isiklikus elus kui ka tööturul toimuvaga. Organisatsioonidel on hetkel käed tööd täis, et ergutada inimesi ja näidata, et kiired otsused ja muutused ei tähenda tingimata kaost,“ ütles Ruustalu. Ta peab oluliseks, et inimestel jätkuks usk muutuste juhtimisse ja elluviimisesse. „Päeva lõpuks peab iga organisatsioon tegema otsuseid, muutuma ja kasvama, et konkurentsis püsida. Oluline on see, kuidas muutuseid planeerida ja ellu viia nii, et inimesed ei tunneks vastuseisu,“ selgitas Ruustalu.