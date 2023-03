Maxima kontoris käib äärmiselt huvitav ja vajalik töö

Miks üldse töötada jaekaubanduse valdkonnas? Milliseid eneseteostus- ja karjäärivõimalusi Maxima oma töötajatele laiemas mõttes pakub?

Jaekaubandus on näidanud end kriiside ajal stabiilse tööandjana ning töökoha stabiilsus on inimestele oluline. Jaekaubanduses on võimalik erinevaid ameteid proovida ehk osakondade vahel liikudes karjääri teha ning nii ka Maximas tehakse. Töö jaekaubanduses on tempokas, otsuseid võetakse vastu kiiresti ning viiakse ka kiiresti ellu. Seda on nimetatud ülikooliks, sest taolist kogemust on väiksematest ettevõtetest raske saada. Kolm aastat Maximas töötamist võrdub ülikooliharidusega, see kogemus on võimas.

Maxima töötingimused on väga head – uuendusmeelne töökultuur, kus on vähe hierarhiat. Meil on hästi avatud, sõbralik ning inimesekeskne töökeskkond, kus on võimalik võtta vastutust ja osaleda erinevates tööprotsessides. Pole ülevalt alla kulgevat selget käsuliini ja suurt süsteemi, milles inimene on ainult ühe pisikese jupi eest vastutav. Maximas osaleb iga töötaja avarama pildi loomises. Meil on hästi tugevad juhid, kellelt on võimalik palju õppida. Pealegi on Maxima töötajatele uksed mujalgi valla ning meie juurest lahkuvad töötajad on väga hinnatud.