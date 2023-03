Uuring: tavasigarettide tarbmine vähenes aastaga ligi 10%

Uuringud näitavad paraku, et tarbijate teadmised erinevate tootegategooriate osas on valdavalt nõrgad. Norstati uuringu tulemustest selgus, et e-sigarettide ja „tupsu“ tarvitajatest vaid veidi üle poole (vastavalt 54% ja 55%) omavad tarvitatava toote kohta enda sõnul piisavaid teadmisi. Kuumutatavate tubakatoodete tarbijate hulgas on sama näitaja 67%. Aasta-aastalt on veidi kasvanud teadmiste tase „tupsu“ ja kuumutatavate tubakatoodete osas, kuid e-sigarettide osas muutusi ei ole. „Peame oluliseks, et täiskasvanul, kes ei loobu suitsetamisest ja otsustab sigaretid asendada mõne muu vähem kahjulikuma alternatiiviga, oleks võimalik leida piisavalt informatsiooni mittepõlevate tubaka- ja nikotiinitoodete kohta,“ kommenteeris Pulk.

Tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamise teemal avaldas põhjaliku uuringu tulemused hiljuti ka Balti Uuringute Instituut. Sellestki selgus, et teave uudsete tubakatoodete kohta levib valdavalt suust-suhu. Margit Pulk avaldab muret selle üle, et info kättesaadavus tubaka- ja nikotiinitoodete kohta on piiratud: „Kuna ametlikest kanalitest, mida inimesed usaldaksid saavad tarbijad teada peamiselt seda, et kõik tubaka- ja nikotiinitooted on ühtmoodi halvad, siis on loomulik, et infot minnakse otsima tutvusringkondadesse ja sotsiaalmeediasse. Nendes kanalites ei pruugi aga alati faktipõhine teave liikuda, mistõttu on oht, et tarbija teeb otsuseid valedel alustel. Philip Morrise nimel võin kinnitada, et järgime kõiki seadusest tulenevaid nõudeid ning näiteks oma müügiesindustes teenindame ja konsulteerime vaid täisealisi tubaka- ja nikotiinitoodete tarbijaid, sest eesmärk on vaid neile alternatiive pakkuda,“ lisas Pulk.