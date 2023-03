Urmas Kruuse: ebakindlus põllumajanduses püsib seni, kuni Venemaa ei lõpeta agressiooni Ukrainas

Maaeluminister Urmas Kruuse leiab, et kalanduse ja vesiviljelussektori kestlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine on oluline. „Energiahindade tõus, mida on survestanud geopoliitiline olukord Euroopas, on avaldanud sektorile negatiivset mõju,“ ütleb maaeluminister.

Maaeluminister Kruuse räägib, et ebakindlus põllumajandusturgudel jätkub seni, kuni jätkub Venemaa agressioon Ukrainas. „Kuigi sisendite hinnad on langenud, on seda teinud ka saaduste hinnad. See võib viia vajaduseni kulusid vähendada, mis omakorda võib avalduda tootlikkuse numbrites ja kasumis,“ märgib ta. Minister lisab, et tuleb aidata Ukrainat nii palju kui võimalik, mistõttu on äärmiselt oluline jätkata solidaarsuskoridoride algatusega ning autonoomsete meetmetega, millega lubatakse Euroopa Liidu turule Ukraina toidukaubad.