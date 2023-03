Kasvutuhinas kodumaine väikepank jahib suurte kliente. Juht ei näe, et pangad euribori tõusust täna võidaks

Enamik meist on suurpankade kliendid. Alternatiiv on aga kohe olemas, kui mõni suur ei viitsi oma teenust meie jaoks painutada. Väikepangad on valmis standardteenuse raamist väljapoole mõtlema ning muutma laenuhindu, maksegraafikuid, tagatisi jne, rääkimata suurema hoiuseintressi pakkumisest. Holm pank peab end just selliseks ahnelt kliente otsivaks väikepangaks. Panga juht Kaspar Kalvet kinnitab, et nende eesmärk on kasvada ka siis, kui turg ei kasva. Kasvuosa võetakse lihtsalt teistelt pankadelt.