Pankrotistunud pank maksis peale pankrotti oma töötajatele miljonites preemiaid

Allikad kirjeldasid boonusfondi „tagasihoidlikuna“ ja ütlesid, et selle kogusumma on 15 kuni 20 miljonit naela, vahendas Sky News.

Veel on ebaselge, kui palju oli välja makstud Ühendkuningriigi panga tegevjuhile Erin Plattsile või tema kõrgematele kolleegidele.

Suurbritannias umbes 700 töötajaga SVB (Silicon Valley Bank) UK on kasumlik ettevõte, kuid selle Ameerika emaettevõtte raskused viisid selle hiljuti kokkuvarisemise äärele.

Euroopa suurim laenuandja HSBC (HSBC Holdings plc) sõlmis eelmisel esmaspäeval kokkuleppe SVB UK ostmiseks ühe naela eest. Kui ettevõtet ei oleks üle võetud, ei oleks siseringi sõnul läinud nädalal boonuseid välja makstud.

Üks siseringi esindaja ütles, et boonuste maksmine on märk HSBC usaldusest oma uue tütarettevõtte talentide vastu ja et ostja oli huvitatud varem kokkulepitud maksete tegemisest, et aidata hoida võtmetöötajaid.

Teine allikas juhtis tähelepanu sellele, et SVB UK täbara seisu tõttu muutusid kõrgemate juhtide ja teiste töötajate aktsiad väärtusetuks.

Ameerika Ühendriikides on SVB võetud riigi omandisse ja selle valdusettevõte SVB Financial Group on nüüdseks esitanud pankrotimenetluse, otsides teistele varadele ostjaid.

Eelmise nädala aruannete kohaselt maksti USA töötajatele boonuseid vaid mõni tund enne Santa Claras asuva panga kollapsi.

Ühendkuningriigi kantsler Jeremy Hunt ütles, et päästmine oli kriitilise tähtsusega, et säilitada mõne Ühendkuningriigi kõige lootustandvama idufirma rahastamine. „Ühendkuningriigi tehnoloogiasektor on tõeliselt maailma juhtiv ja Briti majanduse jaoks väga oluline, toetades sadu tuhandeid töökohti,“ lisas ta.