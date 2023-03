Tiina-Mall Vannastu sõnul on see suurim viga. „Kui teha kõike kui uute talentide palkamise kampaaniat, siis pettutakse. Kui uued töötajad näevad, et reaalsus pole see, millest neile räägiti, siis nad kas lahkuvad või hakkavad ettevõtet õõnestama,“ selgitas Vannastu. Ta soovitab olla realistlik ja aus ning vaadata ettevõtte sees ringi, mis vajaks parandamist. „Tööandja bränd on maraton, mitte sprint,“ tuletas ta meelde.