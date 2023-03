Ettevõtja: meil on plaan, kuidas tõsta idavirulaste palgad Eesti tippu

Äärmuslaste edu valimistel näitab, et Ida-Virumaal tuleb teha asju oluliselt teisiti. Ida-Virus on palk muust Eestist kolmandiku võrra madalam, töötus poole suurem, taristu laguneb ja noored lähevad mujale. Aga lojaalsus Eestile saab tekkida vaid siis, kui inimene tunneb, et riik on loonud talle ja tema lastele võimaluse väärikaks äraelamiseks.