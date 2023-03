Eesti Gaas tõi märtsis Klaipedasse kaks laevatäit LNG-d

Järgmise laeva toob ettevõte aprillis juba Soome Inkoo vastvalminud LNG terminali.„Hangime ühena vähestest piirkonnas tegutsevatest energiafirmadest gaasi ise otse tootjatelt, see võimaldab meil pakkuda klientidele suuremat kindlust ja paremaid hindu ning on kasvatanud viimase aasta jooksul meie turuosa Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ning nüüd värskelt ka Poolas,“ märkis juhatuse esimees Margus Kaasik.

„Gaasi globaalne hind on alla läinud, näeme sama taseme säilimist vähemalt järgmise aasta jooksul, kõik see on andnud klientidele kindlust ning paljud vahepeal muid kütuseid kasutanud kliendid on kas juba naasnud gaasi juurde tagasi või plaanivad seda lähiajal,“ sõnas Kaasik.