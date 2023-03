Alates 2019. aastast on Soome riigifirma Gasum ostnud enam kui 730 miljoni euro eest gaasi, mida rafineeritakse oligarhile osaliselt kuuluva ettevõtte tehases. Ettevõte ise väidab aga kindlameeli, et omandab gaasi Vene riigile kuuluvat Gazpromist.

Timtšenko on sanktsioonide nimekirjas nii Euroopas kui USA-s. Sanktsioone põhjendati asjaoluga, et Timtšenkol on tihedad sidemed Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.