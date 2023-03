Swedbanki finantsturgude spetsialist Meelis Maasik sõnas saates „Tark investor“, et kui ajaliselt sattusid kaks panga kollapsi väga lähestikku, siis nende olemus on väga erinev, mistõttu ei tasuks neid ühte patta panna.

„Ma ei tooks väga palju paralleele USA pankade ja Credit Suisse'i vahel. Credit Suisse'i teema on juba mitu-mitu aastat pulbitsenud,“ sõnas Maasik. „Seal on olnud erinevad probleemid, mis on pikalt kestnud: probleemid erinevate sanktsioonide eiramisega, rahapesu juhtumitega, eetikaprobleemid, korruptsioonijuhtumid, Iraani ettevõtetega äri tegemine ja ka valed investeerimisotsused, mis COVIDi kriisi ajal väga valusalt kätte maksid.“