Kümme mõjuvat põhjust CityCleani teenuste kasutamiseks

Läbi aastate on CityClean pakkunud püsivat tööd 6–7 inimesele, keda koolitatakse nii erinevate töölõikude oskusliku täitmise osas kui ka hea teeninduskvaliteedi hoidmise eesmärgil. Viimasel paaril aastal on värskendatud seadmeparki: soetati uus keemilise puhastuse seade, pesumasin ja trummelkuivati. Tegevjuht Imbi Aru peab olulisteks edu põhjusteks head teenuse kvaliteeti, professionaalset teenindust ja lojaalseid püsikliente, kellele on võimalik pakkuda soodsat hinnataset.

CityCleani eelised

Keemilises puhastuses töötades on meeskonnatöö üks olulisemaid aspekte, kuna paljud ülesanded nõuavad tihedat koostööd töötajate vahel. Seetõttu on oluline, et meeskond suudaks suhelda, probleeme lahendada ja ühise eesmärgi suunas liikuda. Lisaks sellele on tähtsal kohal ka individuaalne vastutus oma ülesannete täitmise eest ning soov õppida uusi oskusi ja areneda oma valdkonnas. „Töötades CityCleani keemilises puhastuses, on oluline pidada väärtuslikuks kvaliteeti ja ohutust. Meie meeskonna eesmärk on tagada, et töötajad töötaksid turvaliselt ning protsessid oleksid keskkonnasõbralikud. Veel üks oluline väärtus, mida CityCleanis töötades kanname, on professionaalsus. Meeskond püüab alati pakkuda parimat võimalikku teenust ning käitub klientidega viisakalt ja austavalt. Samuti jälgime oma töös kõrgeid eetilisi standardeid ning oleme avatud ja ausad suhtlejad,“ selgitab tegevjuht.