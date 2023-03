Šveitsi häbi ja tüliõun. „Zombi on läinud, aga sündinud on koletis“

Credit Suisse oli Šveitsi au ja uhkus, kuid nende viimased aastakümned on olnud täis skandaale ja valeotsuseid. Nende riskijuhtimine on olnud allapoole igasugust arvestust. Väga palju on viimastel päevadel räägitud panga töökultuurist. Šveitslasi ajab närvi, et riik oli valmis miljarditega minema appi ettevõttele, mis oli oma krahhis ise süüdi. Tekkinud plekki on šveitslastel kuuereväärilt väga raske maha pesta.