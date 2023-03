Bigbank tõstis hoiuse intressi. Pikemal perioodil saab nüüd kuni 3,5%

„Bigbank on viimase aasta jooksul kogu aeg pakkunud turu parimat hoiuseintressi ja teeme seda ka täna. Ajal, mil Euroopa Keskpank tõstis just intressi, on see Eesti inimeste suhtes õige ja õiglane,“ rõhutas Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter meenutades, et ainuüksi eelmisel aastal tõstis pank hoiuseintresse kokku viiel korral.