Selgusid kaubanduskeskuste parimad kauplused, restoranid ja teenindusasutused

Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juhi Kristjan Maaroosi sõnul oli eelmine aasta nii kauplejate kui keskuste jaoks kindlasti väljakutseid täis. „Kliendimagnet 2023 uuringust joonistus välja, et lemmikuteks osutused kauplused ja teenusepakkujad, kus ühelt poolt käiakse igapäevaste vajaduste tõttu rohkem ning millel on ka keskustes suurem pind. Seetõttu on igati mõistetav, et nii spontaanne tuntus kui ka aidatud tuntus olid just Prisma Peremarketil külastajate hulgas kõige kõrgemad,“ sõnas Maaroos.

Prisma Peremarketi maajuht Teemu Kilpiä tänas kliente tunnustuse eest. Ta rõhutas, et Prisma eesmärk on olla klientide jaoks igal ajal ja igaks elujuhtumiks olemas. „Meie soov on teha lihtsaks nii igapäevaste eriti soodsate toodete leidmine meie laiast sortimendist, kui ka aidata tähistada olulisi tähtpäevi ja sündmuseid. Kindlasti jätkame Prismas soodsaima ostukorvi pakkumise strateegiaga, mille tõenduseks on Prisma liidrikoht koguni 20 ostukorvi uuringus, mis viimasel ajal läbi on viidud,“ selgitas Kilpiä võidu tagamaid.

Maaroos tõi välja, et Citycon kaubanduskeskuste arendajana on keskuseid järjepidevalt uuendanud, et vastata tarbijate ja külastajate muutunud ootustele. „Kaubanduskeskuse üürnike kooslust planeerime lähtudes terviklikust kontseptsioonis, et looksime linnakeskuseid, mis on täis elu ja koondaksid kokku parima teenuste valiku ja kvaliteedi. Kliendimagnet 2023 uuringu eelistatuimad kauplused on samuti näinud vaeva, et nii poodlemise keskkond, teenindus kui ka kaubavalik oleks kaasaegne ning täidaks tarbijate vajadusi, misläbi on tehtud oma pindadel ka renoveerimisttöid ja uuendusi,“ nentis Maaroos.