Võib põhjustada lämbumisohtu: IKEA kutsub tagasi õngemängu

„Turvalisus on IKEA jaoks esmatähtis. Seetõttu tegutseme ennetavalt ja kutsume tagasi mitmevärvilise BLÅVINGAD õngemängu, sest on ilmsiks tulnud, et sellega võib kaasneda lämbumisoht,“ kirjutab IKEA oma koduleheküljel.



IKEA lisab, et nende tootearenduse juurde kuulub põhjalik ohu hindamise ja testide programm, mis tagab, et kõik tooted vastavad turgude asjakohatele seadustele ja standarditele. „Sellele vaatamata oleme saanud teavet, et BLÅVINGAD õngemängu needid on kasutamise käigus lahti tulnud, mistõttu kutsume selle toote tagasi.“



BLÅVINGAD õngemängu saab tagastada nii IKEA Tallinna poodi kui Tartu planeerimisstuudiosse, kust selle eest saab raha tagasi. Ostutšekki pole tarvis.



IKEA vabandab võimalike ebamugavuste pärast.