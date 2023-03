Tasuta e-raamat „SEO – Sinu kullakaevandus internetis. Kõik otsingumootorile optimeerimisest lihtsalt ja loogiliselt“

Snowball Marketingi tiim koosneb täna neljast spetsialistist nii SEO, Google Adsi, sotsiaalmeediaturunduse kui ka analüüsi ja kodulehe ehitamise valdkonnas. Kõik neli meeskonnaliiget on tänaseks Rootsist Eestisse kolinud ja Snowball Marketing on ennast sisse seadnud Tallinna vanalinna südames Suur-Karja tänaval. Tiimi lisandub ka programmeerija, keda Marial ja Ursulal ei ole veel õnnestunud Eestisse meelitada. Aga kes teab – elu on täis üllatusi.

Ursula on läbinud IHM Business School Digital Marketingi kursuse ja omandanud rakendusliku kõrghariduse. Kursus kestis kokku kaks aastat, sisaldades ka poolt aastat praktikat ja lõputööd, erinevalt Eestis toimuvatest oluliselt lühematest kursustest. Kuna digiturundus on väga muutuv maailm ja tipus püsivad vähesed, on Maria ja Ursula veendunud, et ainult koolitustest ei piisa. Ennast tuleb pidevalt täiendada, edasi arendada ja uusi asju julgelt katsetada. Loeb muidugi ka kogemus! Olles digiturundusega sina peal juba kümme aastat, tekib selline kõhutunne, mis veab väga harva alt.

SEO ehk search engine optimization tähendab eesti keeles otsingumootorile optimeerimist. Raamatu autorid on Maria Rahel Metsar ja Ursula Raja. Mõlemad on ka Snowball Marketingi asutajad. Tegemist on eelmisel aastal Eestisse tagasi tulnud naistega, kes on omandanud digiturunduse ja data alase hariduse Rootsis, elades Stockholmis ja töötades valitud erialal üle kümne aasta.

Digiturundusagentuuri Snowball Marketing visioon on tuua Eestisse korrektne, andmetel põhinev digitaalturundus ja anda klientidele korrektsed alused õigete otsuste langetamiseks. Ettevõtte juhtlause on Get your snowball data-driven! Langeta otsused faktide ja data põhiselt ning pane oma ettevõte kasvama efektiivselt ja kasumlikult. Siinkohal võib julgelt eeskujuks tuua Rootsi digitaalturunduse, kus suurem osa veebilehti on mobiili- ja kasutajasõbralikud ja optimeeritud SEO-le ning isegi FAQ Snippet on Google’is pigem igapäevane kui haruldane.

Eesti turul alustades sai meile kiiresti selgeks, et ainult digiturundusteenust pakkudes jätame kliendid hätta. Juba esimesel kliendil oli vaja tehnilist abi kodulehega, et kõik vajalikud tracking’ud saaksid korrektselt installeeritud ja sihtlehed välja ehitatud. Mõeldud-tehtud. Kaasasime tiimi programmeerija, et pakkuda täislahendust ja teha kliendi elu nii lihtsaks kui võimalik.

Oleme Eestis tegutsedes korduvalt täheldanud, et nii mõnelgi ettevõttel on arusaamine, et digiturundus ei ole nende jaoks ja sellega pole vaja hetkel tegelda. Kui aga vaadata fakte, siis on digiturundusega tegelemiseks absoluutselt õige aeg ja see aeg on täna, kohe ja praegu. Mõtle ise, mitu korda päevas sa guugeldad? Ja sa ei ole üksi, seda teevad kõik. Snowball Marketingi seisukoht on, et sa mitte ainult ei pea digiturundusega tegelema, vaid seda tuleb teha strateegiliselt ja mitme kanali kaudu. Näiteks SEO, Google Ads, sotsiaalmeedia, Youtube ja Display samal ajal. Digiturunduse eelarve peaks olema ilmselge osa turunduse eelarvest.

SEO raamatu jätkuks on Snowball Marketingil valmimas ka Google Adsi raamat, mis avaldatakse kevadel. Taaskord on raamat tasuta ja saab kättesaadavaks digiagentuuri veebilehel. Digiturundus ei ole mingi hookuspookus, see on loogiline ja õpitav!