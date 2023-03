Auhindadega pärjatud kalarestoran sulgeb majandusliku olukorra tõttu uksed

Neemes asuva kalarestorani perenaine Terje Lindau kinnitas Delfi Ärilehele, et kahjuks on nad keerulise majandusliku olukorra tõttu sunnitud uksed sulgema. „Põhjuseid on väga palju ning äri ei olnud enam jätkusuutlik,“ tõdes Lindau.