Ekspert: vanade ja uute korterite hinnavahe on üle pika aja õiglane

Jaanus Lauguse kinnitusel on läbi aastate olnud uute ja järelturu korterite optimaalne hinnavahe kolmandiku võrra uute kasuks kõrgem. „Turutippude ajal on mitu korda tekkinud anomaalia, et vanemad korterid on uusarenduste hinnale väga lähedale jõudnud. Praegu maksab aga Tallinna tehingustatistika põhjal kahetoalise korteri ruutmeeter vanas majas 2375 ja uues 3176 eurot ehk et vahe on jälle kolmandik uute kasuks,“ rääkis Laugus.