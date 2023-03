Energiaturu ülevaade: NATO ja EL plaanivad Euroopa energiataristu suuremat kaitset

Maagaasi hinnad jäävad praegusel tasemel ilmselt püsima

Euroopa gaasihoidlate täituvus on keskmiselt 56%, mis on võrreldes varasemate aastate sama ajaga märkimisväärselt kõrgem tase. Itaalia põhivõrguoperaator Snam prognoosib, et aprilli alguseks ehk kütteperioodi lõpuks ei lange hoidlate täituvus alla 50-55% taseme. See tähendab, et mahutitesse tuleb varuda poole vähem maagaasi kui eelmisel suvel. Olukorras, kus Nord Streami torujuhtmed purustatud ja uusi LNG-terminale veel ehitatakse, ei oleks ka rohkemaks praegu võimekust.