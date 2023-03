Maailmakuulsa Ben & Jerry’se jäätisefirma asutaja toetab Ukrainale sõjalise abi andmise lõpetamist

Organisatsioon Eisenhower Media Network (EMN) väidab oma viimases kampaanias, et USA kulutab liiga palju raha, et aidata Ukrainal Venemaa vastu võidelda. EMN-i juhib People’s Power Initiative (PPI), rühmitus, mille peamine toetaja on Ben Cohen. Avalike andmete kohaselt on jäätisemogul andnud PPI-le üle miljoni dollari.

EMN-i juht Dennis Fritz sõnas intervjuus The Daily Beastile, et USA sõjaline toetus vaid pikendab Ukraina sõda, samuti tuleb see toetus ameeriklaste endi arvelt, st riik ei pruugi lõpuks suuta oma sõjaväelastele palka maksta. Käimasoleva kampaania eesmärk on muuta inimeste suhtumist Ukraina sõjalisse toetamisse.

„Ma pole seda varem avaldanud, aga meie suurim rahastaja on Ben Cohen. Ta usub, et me ei peaks Ukrainale rohkem abi saatma,“ sõnas Fritz, kelle sõnul saaks seda abi kasutada kodumaiste probleemide lahendamiseks.

Samas on ta kindel, et USA peaks sõjas mingil määral siiski osalema, kas või läbi oma välispoliitika. „Ukraina ei saa seda sõda võita,“ jätkas ta. „Nad on hullu mehe ja tema ego vastu, kuid see mees ei kaota. Me peame Putinile vastu tulema,“ sõnas ta.

Sama seisukohta jagab EMN-i teine juht Matthew Hoh, kes lisas: „On aeg lõpetada Ukraina toetamine, kui me ei saa seda endale lubada.“ Hoh on varem meedias kahtluse alla seadnud näiteks selle, kas ukrainlased suudavad tankida USA saadetud Abramsi tanke.

Cohen ise on sõja kohta varem kohta öelnud: „Ma arvan, et USA peaks kasutama oma võimu, et pidada läbirääkimisi sõja lõpetamise üle, mitte pikendama sõda, saates Ukrainasse rohkem relvi.“

Ben & Jerry’s kuulub rahvusvahelisele tarbijakaupade ettevõttele Unilever. Mullu langes ettevõte kriitika alla, kui Ben & Jerry’se Twitteri kontole postitati sõnum, et kui president Biden saadab Euroopasse lisavägesid, siis aitab ta sõjale kaasa.