Märtsi alguses kirjutas Äripäev, et rahandusminister oma lubadust ettevõtete majandusaasta aruanded esitada jõuludeks veel täitnud ei olnud. Märtsi alguses lubas minister, et aruanded laetakse üles kuu jooksul. Seni vabandas Akkermann aruannetega toimuvat ajapuudusega ja lubas, et poeg teeb firmaasjad korda.