Tänapäeva haigla vajab nii arste kui ka insenere

„Kollektiiv on väga mitmekesine. On töötajaid, kes sõidavad tööle ka kaugematest kohtadest kui Ida-Virumaa,“ märgib ta ning lisab, et eelkõige puudutab see arste – haigla kõige olulisemaid töötajaid, keda kogu aeg juurde otsitakse.

„Pingutame selle nimel, et meile tuleksid kindlasti residentideks ja tööle esmajoones need, kes on läinud siit Tartusse õppima. Arstiamet on tänapäeval sageli liikuv ning elu on näidanud, et saab elada ja töötada erinevates linnades,“ arutleb Tohver ning märgib, et loomulikult on Ida-Viru Keskhaiglasse oodatud ka praegu mujal tegutsevad arstid.