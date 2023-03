Tallinna Sadama A-terminali kvartal saab uue kuue. Avati arhitektuurivõistlusele kandideerimine

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on Tallinna Sadam seadnud eesmärgiks tuua linn sadamasse. „See tähendab ajaloolist läbimurret, millega loome üha enamatel Vanasadama aladel linnakodanikele ja meid külastavatele turistidele võimaluse veeta kvaliteetaega kesklinnas mere ääres. See on linn oma parimal kujul- mitmekülgne uudne külalislahke koht, mis pakub mõnusat ajaveetmist põnevas linnaruumis, aga ka silmapaistva arhitektuuriga hoonete külastuselamust. Meritsi saabujale on see pilkupüüdev värav Eestisse ja maalt minejatele sõbralik värav maailma.“