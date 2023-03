Luminori Graduate programmis osalemine loob ahvatleva karjäärivõimaluse

Luminori Graduate programm pakub väga hea võimaluse oma karjääri alustamiseks neile, kes on kas äsja lõpetanud või lõpetamas oma kõrgkooliõpinguid. Tegu on tänavu esimest korda algava 12-kuulise tasustatud mitmekülgse programmiga, milles osaleja saab hulgaliselt uusi väärtuslikke teadmisi ja kogemusi ettevõtete panganduse kohta. Programmi läbinu tunneb varasemast palju paremini ettevõtete laenutoodete spetsiifikat, teab, mis on liising ja faktooring, tehingute rahastamine ning omandab veel palju muid teadmisi ja oskuseid, mis aitavad panga klientidel oma eesmärke saavutada.