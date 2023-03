Saksa majandusuuringute instituudi ZEW andmetest selgub, et märtsis vähenesid analüütikute ootused Saksa majanduse tuleviku kohta 15,1 punkti ehk 13 punkti peale. See on mõnevõrra kehvem, kui prognoosisid Bloombergi valitud ökonomistid, kes eeldasid näitaja 15 punkti peale vähenemist.

Teisalt on näitaja endiselt plussis. See viitab sellele, et järgmise poole aasta muutuseid hinnatakse positiivseks. Praegune seis on nende hinnangul märksa nõrgem: näitaja on –46,5 punkti.