Kuidas sulle meeldiks olla pangadetektiiv? Nordeas on see võimalik

Pangandus tundub kõrvalseisjale nii keeruline, et ilmselt ei julge paljud, kes suurepäraselt Nordeasse töötama sobiksid, isegi mitte kandideerida. „Muidugi kuuluvad panganduse juurde ka numbrid ja Exceli tabelid, aga mitte ainult. Üha rohkem on rolle, kus on eelduseks oskus kriitiliselt mõelda. Seda just finantskuritegevuse tõkestamise valdkonnas, kus meil on üle 500 töötaja – endised õpetajad, politseinikud, reisieksperdid, väikeettevõtjad, raamatupidajad,“ loetleb Täht.

Millise valdkonna inimestel võiks nüüd kõrvad kikki minna? „Nii nendel, kel on pangandustaust, kui ka neil, kel mõni Põhjamaade keel suus ja tugev soov midagi uut õppida – meie ekspertide toel on võimalik omandada kõik vajalikud oskused,“ selgitab Täht.

Nordea Eesti meeskonnas on palju inimesi, kes on varasemalt muus valdkonnas töötades mõne Põhjamaade keele omandanud – näiteks soome, rootsi, norra või taani keele.

Lisaks kasvab meil praegu kiirelt finance-hub, mille tegevuseks on Nordea grupi finantsüksuste erinevate funktsioonide toetamine. Meie juurde on oodatud nii varasema panganduskogemusega kui ka täiesti pangandusvälise taustaga inimesed. Oluline on, et inimesel, kes meile tuleb, oleks analüütilist mõtlemist, probleemilahendamisoskust ning soov Nordeas tööd teha ja areneda. Meil on palju selliseid ametikohti, kus õpetame kõik tööks vajaliku sisseelamisperioodi vältel selgeks.“

Värbamispartner Eha Täht selgitab, et Nordea Eesti kliendid läksid 2017. aastal toimunud Nordea ja DNB pankade ühinemisel Luminori üle. Tööandjana jätkas Nordea Eestis samal ajal tegutsemist, toetades Nordea Põhjamaade kontorite tugiteenuste üksuseid. „Laenu Nordea Eestis enam ei anna, küll aga teenindame Põhjamaade kliente ja pakume tööd. Eestis on meil täna kaks suuremat tegevusvaldkonda: panganduse tugiteenused (igapäevapangandus, laenud, maksed jm) ning finantskuritegevuse ennetamine.

Nordea enam pangana Eestis ei tegutse ja kliendidki on välismaal, kuid valdkonda töötama kutsub ettevõte eestlasi endiselt. „Meie rohkem kui tuhandepealine töötajaskond on 50 erinevast rahvusest ja tööandjana oleme ka Eestis endiselt olemas ning värbame meelsasti erinevatele positsioonidele uusi inimesi,“ ütleb pikaajalise Nordeas töötamise kogemusega personalijuht Jaana Pedras .

Pedras lisab, et tänapäeval, kui tööelus on palju ebakindlust, on stabiilse tööandja juures töötamine paljudele ahvatlev.

Huvitav ja perspektiivikas

Tihtipeale ongi Nordeas nii, et kui uus inimene tööülesanded kätte saab, tõdeb ta peagi, et amet on erakordselt põnev.

94% Nordea töötajatest soovitaks tööandjat ka sõbrale, sest töökultuur on hooliv

väljaõpe on laiapõhjaline

kontorielu Ülemistel on mõnus

saab teha ka hübriidtööd

ettevõttesisesed karjääriuksed on avatud

võimalus osaleda tööajast heategevusprojektides

„Meie juures saab tõepoolest detektiivi rollis olla, kinnitab värbamispartner. „Ja need, kes on rahul, toovad uusi inimesi juurde, lausa kolmandik inimestest on Nordeasse jõudnud sisemiste soovituste kaudu – ise poleks nad kandideerida julgenud, kuna teadmine, et pangandus eeldab tingimata just majandusharidust, on siiani juurdunud.“

Koroonaaeg näitas selgelt, et karjäärialane kannapööre on täiesti võimalik, sest siis jõudis Nordeasse palju ka selliseid inimesi, kes polnud kunagi varem pangandusele mõelnud.

„Nordea on karjääri edendamiseks hea koht,“ lubab personalijuht. „Kasvame kiiresti ja uued meeskonnad vajavad ka uusi juhte – otsime neid nii ettevõtte seest kui ka väljast. Samas on meil piisavalt positsioone, mis kõnetavad just neid, kellele sobib näiteks rahulik rutiinne töö andmetega.“

Karina Titova: „Olles kasvanud Eestis ja Soomes ning elanud Hispaanias ja Rootsis, jõudsin veendumusele, et minu jaoks ideaalne tööandja võimaldab rahvusvahelist keskkonda ja arenguvõimalusi ning loob ühiskonnale lisaväärtust. Nordea Pank on olnud minu professionaalse ja isikliku kasvu koht viimased kuus aastat. Alustasin igapäevapangandusest, edasine kulg on juhatanud mind unistuste tööni, milleks on inimesed ja juhtimine.

Nordea on inspireerinud mind innovatiivsusega ja tipptasemel juhtimisega.

Praegusel hetkel juhin Eesti– Rootsi 16-liikmelist rahapesu tõkestamise (AML) meeskonda ja olen seal peamine värbamisjuht.“ Chris Reintal: „Nordeas on mul võimalus tegeleda enesearenguga ja liikuda firmasiseselt suunas, mis huvi pakub. Minu algne positsioon ei olnud IT-ga seotud, aga praegune, andmeanalüütik, on. Nordeas on põnev ja meeldiv töökeskkond, võimalus osaliselt kodus töötada ning huvitav rahvusvaheline seltskond.