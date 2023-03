Uus valitsus plaanib Eesti Energia Elektrilevist lahutada

„Seal on mitu etappi. Elektrilevi tuleb Eesti Energiast kui ühest tootjast eraldada,“ ütles Kallas. „Teine samm on see, kas panna võrgud kokku, teha eraldi mingi ettevõte. See vajab täpsemalt analüüsi. Võrk ei tohiks olla ühe tootja juures, ühe tootja oma,“ selgitas ta lisaks.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ütles, et Eesti Energia ja Elektrilevi eraldamine on praegu mõistlik, kuid seal on ka kauplemiskoht. „Kui tahame roheleppega kiiresti edasi liikuda, siis kui palju me neile ette ütleme?“ küsis ta, esitades ka järgmise küsimuse: millal on eraldamiseks hea hetk? „Kui see pole praegu, siis pole seda vaja ka koalitsioonileppesse kirja panna,“ vastas ta.