Uuring: metsa- ja puidusektoril on võtmeroll Lõuna-Eesti inimeste toimetulekus

„Tulemused näitavad selgelt, et valdkonna ettevõtete mõju meie majandusele on märkimisväärselt suur, seda nii lisandväärtuses kui ka tööhõives. Arvestades kogu sektoriga seotud majandustegevust, luuakse ühe miljoni tihumeetri puidu töötlemisel 264,7 miljonit eurot lisandväärtust. Eriti suur roll on metsa- ja puidusektoril just maapiirkondade tööhõives - 16% Lõuna-Eesti töökohtadest on kas otse või kaudselt seotud metsa- ja puidutööstusega,“ sõnas uuringu läbiviija, E&Y konsultatsiooni valdkonna partner Siim Aben.