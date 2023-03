Meretuuleparkidele mõeldud magusad asukohad lähevad nüüd oksjonile

Eestis on kaks kehtivat mereala planeeringut, mille kogupindala sobivatele tuuleenergia arenduspiirkondadele on 2439 ruutkilomeetrit. Sobivate tingimuste korral on võimalik rajada mereplaneeringutega kehtestatud piirkondadesse meretuulepargid koguvõimsusega 15-17 GW. Sobivad alad moodustavad 6% Eesti merealast.

Eesti mereala planeeringuga on kehtestatud tuuleenergeetika arendamiseks sobilikud alad Saaremaast lääne poole jääval merealal ja Sõrve poolsaare lähedal ning Pärnu mereala planeeringuga on kehtestatud sobilikud alad Pärnu maakonna lähedal Liivi lahes. Planeeringutega on loodud meretuulepargi arendajale võimalused merealal hoonestusloa menetluses kavandada ka elektrikaablid. Märtsi seisuga on TTJA-le Eesti merealal esitatud 43 hoonestusloa taotlust, millest 36 on üleriigilise mereala planeeringu piirkonnas. Taotlusi on esitanud 17 erinevat arendajat.