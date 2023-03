Kaupmees paljastab: allahinnatud tooteid on poodides vaid väike osa, jälgida tasub ostukorvi maksumust

Tarmo Lauringu sõnul näidatakse tihti reklaamides allahindlust toodetele, mis on teises poes sama hinnaga. „Reklaamid on kaubanduses klientide teavitamiseks täiesti normaalne osa, aga viimasel ajal on reklaamimahud hüppeliselt tõusnud koos toiduainete hindadega. Igal õhtul on kõige kallimad teleajad poereklaame täis ja postkast ajab voldikutest üle. Lisaks on igapäevased trükitud läikivad reklaambrožüürid ka loodusele suur kulu,“ rääkis Lauring.

„Paradoksaalselt – mida rohkem kaupmehed allahindlusreklaamidesse ja -voldikutesse raha panevad, seda suurem on müüjale kulu ja need sajad tuhanded eurod tuleb teiste toodete arvelt tagasi teenida. Suured reklaamikampaaniad ei tee ostukorvi odavamaks, täiesti vastupidi,“ ütles Lauring.

Tarmo Lauringu sõnul on jaeketid ära tabanud, et inimesed tulevad poodi järjest enam kampaaniatooteid otsima, aga tegelikult on 95% kaupadest tavahinnaga ja ainult nendest ostukorvi kokku ei saa.

„Kampaaniahinnad moodustavad vaid väikese osa kogu sortimendist ja mida rohkem neid üksikuid asju reklaamis alla hinnatakse, seda suurem on juurdehindlus teistele toodetele. Üksikute allahinnatud kampaaniatoodete järgi ei tasu poe üldist hinnataset automaatselt hinnata,“ rääkis Lauring.

„Soodusmüüke vaadates tasub ratsionaalselt mõelda - kui näiteks terve kaubagrupp, nõud või mänguasjad on 50% või 70% alla hinnatud, siis see näitab reaalset tavahinna tegelikku juurdehindlust. See on sisuliselt röövimine ja seda öeldakse tegelikult ju avalikult ja julmalt välja,“ põrutas Lauring.

„Täna on ühes poes soodne üks ja teises teine toode ja keegi ei jõua neid ükshaaval läbi käia. Seepärast on tarbija jaoks palju olulisem üldine keskmine hinnatase ja ostukorvi igapäevane kogumaksumus. Kui on vaja mingit kindlat üksikut kaupa, siis on sisuliselt kõige odavam osta piima lähimast bensiinijaamast, sest nii ei soeta inimene juurde muud ja võibolla ebavajalikku kraami,“ lisas Lauring.

A1000 Marketi juhi sõnul käib praegu jaekaubanduses kahjuks toodete hindade ja kogustega trikitamine. „Peab olema tähelepanelik ja jälgima kilohindasid, sest pakendid muutuvad nii peenelt väiksemaks, et tegelikult ei saa arugi, et 500 asemel on pakis nüüd 450 grammi. Naljaga pooleks ootan, et varsti teevad kallimad poed ostukärud väiksemaks, et inimesele jääks tunne, et ta saab oma raha eest endiselt sama palju kaupa,“ ütles Lauring.