Kuidas saavad investorid tehisintellekti võidujooksust kasu lõigata

Alustuseks toob Maxim Manturov esile organisatsioonid, kes on investeerinud arukate juturobotite loomise projekti. Nende seas on OpenAI (ChatGPT arendaja), Microsoft (MSFT) ja Google (GOOGL). Ta ütleb, et nüüd osalevad nad „tehisintellekti võidujooksus“, mida juhib endiselt väikese eduga Microsoft.

„Microsoft on juba teatanud mitme miljardi dollari suurusest investeeringust OpenAI-sse (väidetavalt kuni 10 miljardit dollarit) ja tehisintellekti kasutuselevõtust oma Bingi otsingumootori jaoks. See võimaldab kasutajal otsingumootoriga suhelda, et saada otsingupäringutele üksikasjalikumad vastused.“ Ka Microsofti tegevjuht Satya Nadella on CNBC-le antud intervjuus öelnud, et ta peab tehisintellektil põhinevat otsingut ettevõtte suurimaks saavutuseks alates pilveteenuste kasutuselevõtust 15 aastat tagasi.