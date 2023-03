Turul uued tegijad: Venemaa naftaturu etteotsa tõusid tundmatud ettevõtted

Pärast seda, kui suured rahvusvahelised kauplejad katkestasid pärast Ukraina sõja algust Moskvaga igasugused suhted, on olnud suur mõistatus, kes Venemaalt endiselt naftat ostab. Venemaa 2022. aasta viimase nelja nädala tolliandmed näitavad nüüd, et kuus Hongkongis ja Dubais asuvat ettevõtet tarnisid kokku umbes 1,4 miljonit barrelit vene toornaftat päevas.

See on piisav kogus, et rahuldada Suurbritannia või Itaalia vajadust. See on samuti rohkem, kui sellised hiiglased nagu Trafigura Group või Vitol Group oleksid enne Ukraina sõda tarninud.