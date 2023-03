Majanduslik ebakindlus paneb inimesi kasutama varasemast enam „maksa hiljem“ makselahendusi

Inbank Eesti äriüksuse juht tõi välja, et valdkonna pioneeril Klarnal on kokku enam kui 150 miljonit kasutajat ning üle poole miljoni kaupmehe. „Sellise makseviisi võlu seisneb ostude ajastamises paari kuu peale – näiteks võimalus maksta ostu eest kolmes osas ilma igasuguse lisatasuta. See on paindlik finantseerimisvõimalus nii ootamatute väljaminekute kui planeeritud ostude puhul. Samuti kasutatakse ka parema toote soetamisel, kui algselt planeeritud, sest ei kaasne lisakulusid ning protsess on lihtne ja kiire. Näiteks valitakse makselahenduse abil kvaliteetsem ja kallim toode, mis peab ka kokkuvõtteks kauem vastu ning aitab ületarbimist vähendada,“ ütles Kübarsepp. Ta lisas, et nooremad tarbijad eelistavad seda makseviisi ka krediitkaartidele, mille omamine on nende hulgas selges languses.

Ka Maksekeskuse ekspert kinnitab, et viimase aastaga on „osta kohe, maksa hiljem“ lahenduste keskmine ostusumma oluliselt alla tulnud, 150-180€ juurde. „On isegi juhuseid, kus 50 euroseid oste finantseeritakse „osta kohe, maksa hiljem“ lahenduste abil,“ nentis Kullasepp.

Inbanki statistika põhjal oli Indivy „osta kohe, maksa hiljem“ keskmine ost eelmisel aastal 325€. „Võrreldes 2021. aastaga on näha väikest langust keskmises summas (-2%), mis tähendab, et inimesed kasutavad makselahendust julgemalt ka väiksemate summade puhul,“ sõnas Kübarsepp.

Ka Maksekeskuse statistika näitab, et „osta kohe, maksa hiljem“ tehingute osakaal on aastatagusega võrreldes enam kui kahekordistunud. „Põhjustena võib välja tuua kasvava inflatsiooni ja ebakindluse tarbimises, mis sunnib inimesi otsima võimalusi maksete ajatamiseks pikemale perioodile,“ lausus maksekeskuse müügi- ja turundusjuht Kuldar Kullasepp.

Inbanki Eesti äriüksuse juhi Valdeko Kübarsepa sõnul on Inbanki „osta kohe, maksa hiljem“ makselahenduse Indivy müük eelmise aastaga võrreldes kahekordistunud. Samuti on lepingute arv kasvanud peaaegu kaks korda. „Mujal maailmas ülipopulaarne makselahendus on tänaseks kanda kinnitanud ka Eestis. Aina enam taipavad tarbijad, et see on üks nutikamaid viise, kuidas oma igakuiseid kulutusi hajutada,“ selgitas Kübarsepp.

Iga ostuotsus tuleb tarbijal siiski läbi mõelda

Kullasepp selgitas, et kui müüdav kaup maksab üle 200 euro, siis tasub kaupmeestel ära paindlike makselahenduste pakkumine. „Kuna kaupmees saab raha kohe kätte, siis tema jaoks puuduvad riskid. Küll on siin aga eelised tarbija jaoks, kes saab kauba eest tasuda näiteks kolmes osas. Seega aksessuaarid, elektroonika, rõivad, mööbel, ka laste- ja autokaubad - kõik nendes valdkondades tegutsevad müüjad võidavad uusi kliente, kui pakuvad „osta koha, maksa hiljem“ lahendusi,“ tõi Kullasepp välja.

Inbanki äriüksuse juht Valdeko Kübarsepp kinnitas, et makselahenduste pakkumisel on kaupmeestel võimalik teha tooted klientidele kättesaadavamaks ning tõsta nii müüdavate toodete arvu ja ostukorvi suurust. „Näiteks rõivaste ostmisel võib tarbija tellida koju mitu riideeset, proovida, saata mittesobivad asjad tagasi ja maksta hiljem ainult selle eest, mis päriselt meeldis - muidu teed osteldes justkui ettemaksu, kui kaupa veel pole, aga raha on kontol broneeritud,“ selgitas Kübarsepp.

Ta toonitas, et kuigi tegemist on tarbijale äärmiselt mugava lahendusega, tuleb iga ostuotsus tarbijal läbi mõelda ükskõik millise tehingu puhul, sest tekib tasumise kohustus. „Kuna Indivy „maksa hiljem“ makseviisi summad ei ole kuigi suured, vahemikus 75–1500 eurot, siis on lühiajalises makseviivituses kliente üldiselt vähe: 0,5% kogu lepingute mahust,“ selgitas Kübarsepp. Ta nentis, et Inbanki soov on probleeme ennetada, mis tähendab, et raskustesse sattunud klientidele lähenetakse personaalselt.

„Näiteks „osta kohe, maksa hiljem“ makselahenduste peamine eelis on see, et ostusummale ei lisandu ühtegi lisakulu ja veebis kasutamine on väga lihtne – valid ostu lõpetades makseviiside hulgast näiteks Indivy ja paari klikiga on tehing tehtud. See aitab paremini enda igakuiseid rahavooge juhtida ja kulutusi planeerida, sest annab tarbijale paindlikkuse rahaasjade planeerimisel,“ lausus Kübarsepp.