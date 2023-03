Hoogsalt kasvanud kondiitriäri vajus põhja. „Tundus, et pole mõtet enam sügavamat auku kaevata“

„Ühest küljest see hakkas sealt koroonaajast peale ja lõppes sellega, et tänu inflatsioonile läks kogu tooraine nii kalliks, et meie jaoks muutus tootmine sellisel kujul natuke nagu mõttetuks. Elektrihinnad ja kõik oli nii kallis, et ühel hetkel tekkis olukord, kus me oleks pidanud hakkama ekleere müüma kuue euroga või üldse mitte tegema seda,“ kirjeldas Lukas.