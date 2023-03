Jack Daniel’si kaubamärgivaidlus koerte mänguasja üle jõudis USA ülemkohtusse

Jack Daniel’s Properties Inc, mis kuulub USA-s Kentucky osariigis asuvale Brown-Forman Corpile, kaebas edasi madalama astme kohtu otsuse, mille kohaselt on ettevõtte VIP Products LLC närimismänguasi Bad Spaniels „ekspressiivne teos“, mida kaitseb USA põhiseadus.

Jack Daniel’si toetavad mitmed teised tööstusettevõtted, öeldes, et vaidlusel on oluline roll selles, kas ja kuidas saavad USA ettevõtted oma kaubamärke ja mainet kaitsta. „See juhtum ei ole naeruväärne,“ ütles tööstuskontserni Distilled Spirits Councili jurist Courtney Armour. „Kuigi vaieldaks koerte mänguasja üle, võivad isegi sellised tooted tarbijaid segadusse ajada selles osas, milliseid sõnumeid tuntud alkohoolsete jookide kaubamärgid toetavad,“ lisas ta.

Vastupidisel seisukohal on aga kunstikogukond, öeldes, et kui õigus antakse Jack Daniel’sile, mõjutab see kunstnike, autorite jpt loomingulist vabadust. „Kui on oht, et võid saada karistada, ei julge me enam iPhone’i kasutada, McDonald’sis süüa ega Disneylandi külastada,“ seisis kogukonna avalduses.