Eriti suur on probleem veega, mille puudus ohustab energiaturvalisust juba praegu, aga eriti lähitulevikus.

„Hüdroelektri tootmine võib märkimisväärselt väheneda neis regioonides, kus veetase hakkab langema. Need on näiteks Lõuna-Euroopa ja Põhja-Aafrika, ka Lähis-Ida,“ on kirjas maailma veepäeval avaldatud raportis.