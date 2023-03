Ida-Virumaal küpseb töötuskriis. 1600 inimese töökoht on löögi all

Viru Keemia Grupp (VKG) valmistab Ida-Virumaal ette u 100 miljoni eurost investeeringut, et avada seal 2026. aastal Uus-Kiviõli põlevkivikaevandus. Ootamatult tekkis probleem, mille lahendamine on juba ajakriitiline, et kolme aasta pärast ei katkeks VKG tehases õlitootmine ega tekiks juurde tuhatkonda töötut.